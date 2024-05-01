نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. سميرة سعيد تطرح أغنية "كداب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة سميرة سعيد، غدًا، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كداب"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”7 وجميع المنصات الغنائية.





وروجت سميرة سعيد لأغنيتها حيث شاركت البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "كداب غدًا".





آخر أغنيات سميرة سعيد

وكان آخر أغنيات سميرة سعيد كانت "فن التفاؤل"، التي طرحت الفيديو كليب الخاص بها في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ، وإخراج نضال هاني، وتبدأ الأغنية بمقطع تقول كلماته: فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر.. والابتسامة كنز.. أما النكد يا ساتر.. بهدوء وبعقل وبحكمة.. منقفش لبعض ع الكلمة.. إحنا اللي بينا حب.. أولى بجبر الخواطر.. فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر، ايضا أغنية «إنسان آلي»، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، والمنصات السمعية والإلكترونية، حيث تتحدث كلماتها عن الأزمات التي يواجهها الإنسان وما يعيشه في الحياة، وجاءت كلمات الأغنية: طول الوقت ببقى، تحت ضغط وStress عالي، متوترة ومتنشنة، ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة، عايشة فيها مالي، إنسان آلي اتحولت أنا.

كلمات أغنية "فن التفاؤل"

فن التغافل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز

أما النكد يا ساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة

منقفش لبعض عالكلمة

إحنا اللي بينا حب

أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

آه حلو التفاهم ياللي

مستني الباب موارب

مافيش قالك وقالي

مابين اتنين حبايب

بهدوء وبعقل وبحكمة

منقفش لبعض عالكلمة

إحنا اللي بينا حب

أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

الحب ده مكتوب لينا

مهما اختلفنا لبعضنا

من يوم ميلادنا وحبنا مكتوب

ومابين زعل وعتاب ولوم

مع حضن آخر كل يوم

بنبات مافيش غالب

ولا مغلوب

بهدوء وبعقل وبحكمة

منقفش لبعض عالكلمة

إحنا اللي بينا حب

أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

بهدوء وبعقل وبحكمة

إحنا اللي بينا حب

فن التغافل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر