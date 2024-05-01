نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف الشهر الجاري.. حسين فهمي يبدأ تصوير "حمام العريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حسين فهمي، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "حمام العريس"، وذلك منتصف شهر مايو الجاري، في عدد من مواقع التصوير الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر.

٣ قصصتفاصيل فيلم حمام العريس

وفيلم “حمام العريس” يشارك في بطولته كلًا من من رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وحسين فهمي، وسوسن بدر، ومن تأليف هبة الحسيني في ثاني تعاون يجمعها بالمخرج حسن صالح، بعدما قدما سويًا مسلسل "تلت التلاتة" الذي تم عرضه في 15 حلقة أثناء الموسم الرمضاني لعام 2023، وقام ببطولته غادة عبد الرازق، مي سليم، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، محمد القس، مصطفى درويش، كريم سرور، نجوى فؤاد وآخرين.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، قررت إقامة الدورة الـ45 وذلك في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية وكان قد تم تأجيل إقامة هذه الدورة العام الماضي بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة.كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مدير المهرجان.