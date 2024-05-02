نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ الفنانة الجزائرية حسنة البشارية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الإذاعة الجزائرية منذ قليل عن رحيل الفنانة الجزائرية حسنة البشارية عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد معاناة وصراع مع المرض،



وقالت الإذاعة الجزائرية في تقريرها أن الراحلة توفيت داخل مستشفى مدينة بشار، بعد أن داهمها المرض خلال جولتها الفنية الأخيرة داخل المدن الجزائرية.

معلومات لا تعرفها عن الفنانة الجزائرية حسنة البشارية

البشارية من مواليد 1950، وهى فنانة رائدة في طبع الديوان إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 30 سنة، كما أنها أول امرأة مغاربية تعزف على آلة القمبري أمام الجمهور، وقد تركت تأثيرا كبيرا في مسار العديد من الفنانين.

لقبت البشارية بعميدة موسيقى الديوان النسوية في الجزائر، وتعد انطلاقتها الحقيقية في باريس عام 1999، واشتهرت بألبومها "الجزائر جوهرة" (2002) الذي كرمت من خلاله الجزائر وحقق نجاحا كبيرا داخل الجزائر وخارجها.