نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم دينا فؤاد وسلوي عثمان وكارولين عزمي من وزيرة التضامن الاجتماعي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد و الفنانة كارولين عزمى و المؤلف محمود حمدان والمنتج الفني محمود كمال والمنتج تامر مرسي ذلك في حفل مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.

الفنانة كارولين عزمى

الفنانة القديرة سلوي عثمان

الفنانة سلوي عثمان

الفنانة دينا فؤاد

الفنانة كارولين عزمي

و كان نصيب للأبطال مسلسل “ حق عرب ” في التكريم وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

شارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.