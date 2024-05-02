نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " ليك".. تعرف على تفاصيل أول كليب لرانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أول كليب غنائي للفنانة رانيا يوسف وهذة هي المرة الأولى لها في عالم الغناء.

أضافت: الأغنية فكرة المنتج فهد الزاهد وتقدم بشكل استعراضي كأنها تابلوه فوازير، ومن كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، ومن المقرر تصويرها آخر مايو الجاري.

تستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان جريمة منتصف الليل، وذلك بعد خروجه من الموسم الرمضاني 2024 بسبب عدم استئناف التصوير.

وحسب مصادر صحفية كشفت عن أن رانيا يوسف انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل جريمة منتصف الليل.

وأكدت المصادر أن عصام شعبان، مخرج العمل ما زال في بلاوتوهات التصوير لاستكمال باقي مشاهد العمل.

وبشأن العرض أشار المصدر إلى أن العمل لن يعرض ضمن موسم رمضان المقبل 2025، مؤكدًا أن العرض سيكون خارج السباق الرمضاني، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء التصوير ومراحل المونتاج.

مسلسل جريمة منتصف الليل العمل من بطولة أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبد الله، ملك قورة، عفاف شعيب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، إلهام عبد البديع، علي السبع، مي الغيطي، وغيرهم، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وفي وقت سابق قد خرج مسلسل جريمة منتصف الليل، من الموسم الرمضاني الماضي 2024، وذلك بسبب ضيق الوقت.