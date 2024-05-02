في هذا الموعد.. فيلم ليه تعيشها لوحدك على "شاهد"

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشفت منصة شاهد عن برنامج عروض شهر مايو الجاري، وذلك من خلال نشرها منشور بمواعيد العرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وجاء فيلم "لية تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوي، ضمن برنامج عروض شهر مايو الجاري على منصة "شاهد"، وذلك بعد أسابيع من سحبه من دور العرض السينمائية، ومن المقرر عرضه يوم 9 مايو المقبل.



أحداث فيلم لية تعيشها لوحدك

وتدور أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك” في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم لية تعيشها لوحدك

فيلم "لية تعيشها لوحدك" بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.