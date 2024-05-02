قبل عرضه على watch it... تعرف على تفاصيل مسلسل "دواعي سفر" لـ أمير عيد



القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عدد كبير من الجمهور لمشاهدة أحدث أعمال الفنية لـ أمير عيد، والتي تحمل اسم "دواعي سفر".

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال منصة WATCH IT الأصلية، وذلك يوم 15 مايو من تأليف وإخراج محمد ناير.



أبطال مسلسل دواعي سفر

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

آخر أعمال أمير عيد

والجدير بالذكر آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل ريفو 2، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل ريفو 2

وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، تامر هاشم، حسن أبو الروس، مينا النجار، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، صدقي صخر، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

