نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليانا تحتفل بالشهر الوطنيّ للتراث العربيّ الأميركيّ من على مسرح The Wiltern ومفاجأة الحفل عصام النجار وSaint Levant ومساري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بالشهر الوطنيّ للتراث العربيّ الأميركيّ، أحيت النجمة إليانا Elyanna حفلًا فنيًا على مسرح "The Wiltern" في لوس أنجلوس ليل 27 إبريل وغنّت أغنيات ألبومها الجديد "وُلدت" الذي صدر منذ أسابيع قليلة مع Universal Arabic Music.

حفل فني للنجمة إليانا

ذقدّمت إليانا إستعراضًا فنيًّا راقصًا عكست من خلاله تراثها الثقافيّ بأسلوب شبابيّ مُعاصر وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أصدقاء إليانا

وقد فاجأت إليانا الحاضرين بمُشاركة أصدقائها النجوم في الحفل وهم عصام النجّار الذي قدّم أغنيته الشهيرة "حضلّ أحبّك" وSaint Levant الذي أدّى أغنيته الجديدة "Deira" ومساري الذي غنّى مع إليانا أغنيتي "أنا لحالي" و"Real Love".

يُذكر أنّ عدد الحاضرين تخطّى الـ2300 شخصًا من جنسيّات عربيّة وأجنبيّة مُختلفة.