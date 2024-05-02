نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد تطرح أغنيتها "كداب"..فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرحت الديفا سميرة سعيد، منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى.



وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

‎ومن المقرر أن يتبع الأغنية أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

وكانت أحيت الديفا سميرة سعيد، حفلًا غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الجارى، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.