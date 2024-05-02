البيت بيتي ٢ الأكثر مشاهدة على منصة شاهد الرقمية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل البيت بيتي ٢ قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد الرقمية بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة.

أحداث الحلقة الرابعة من البيت بيتي ٢

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البيت بيتي 2" حول محاولة بينو وكراكيري البحث عن معلومات حول مزرعة جدهما، والتي تقع بالقرب من الفندق المسكون، ولكنهما يجدان صعوبة في العثور على أي معلومات. يسعيان أيضًا لمنع أحلام من الكشف أي تفاصيل.





في سياق آخر، يتوجهان إلى المحامي إلهام الذي يحتاج يومين لتجهيز أوراق المزرعة، بينما يقرر كراكيري العودة إلى الفندق، لكنهما يواجهان صعوبة في تحديد موعد عودته. يقرران اللجوء إلى عصام ليساعدهما في دخول الفندق، وعلى الرغم من تأثر ذاكرته بأحداث سابقة، يوافق عصام على المساعدة.





عندما يحاول عصام الدخول إلى الفندق، يواجه صعوبات في المرور من الباي، وبعد محاولات عديدة، يدرك بينو وكراكيري أن عصام ليس مسموحًا له بالدخول.





يكتشف بينو وكراكيري تفاصيل جديدة في الفندق، مثل حقيقة حفل الزفاف والأشخاص الذين يحتضنونه، مما يدفعهما إلى محاولة كشف اللغز والهرب من الفندق.





في سياق متصل، يُغلق الصحة فندق بينو بسبب تسمم الضيوف، مما يسبب حزن بينو على فقدان المال والوقت الذي أنفقه على المشروع.



أحداث الحلقة الثالثة من البيت بيتي ٢

وفي الحلقة الثالثة، يسمع بينو وكراكيري وأشرق صوت فتاة تغني، ويقررون مساعدة طفل ينتظر والده. بينما يعودون إلى المنزل، يواجهون فتاة مرعبة، وبعد ذلك، يكتشفون حقيقة مأساوية عن المنزل المهجور.





يقررون العودة إلى القرية، وهناك يكتشفون علاقة القرية بمزرعة جدهم.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي ٢

مسلسل "البيت بيتي 2" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، أمنية فوزي، إيمان الشريف، محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز. يتولى تأليف المسلسل أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بينما يتولى إخراجه خالد مرعي.