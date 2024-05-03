نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... محمد رجب يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان محمد رجب تريند محركات بحث جوجل، فور ظهوره مع المطربة اللبنانية دانا حلبي، في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق مؤخرًا وانتشار خبر ارتباطهم .

وكشفت مصادر خاصة من خلال تصريحات صحفية ، أن الزواج الرسمي بالفعل وقع بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت لـ حب، لكن لم يعلن الطرفان هذا الخبر لجمهورهما حتى الآن، وحرصا على أن يكون بين المقربين فقط.



محمد رجب يخوض عمل جديد



ومن جانبه، يواصل محمد رجب في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الذي يشارك من خلال في موسم الأوف سيزون، ومن المفترض أن يُعلن خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة للمشروع.



آخر أعمال محمد رجب الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، محمد رضوان، صبري عبدالمنعم محمد رجب وآخرين، وحاز العمل على اشادة كبيرة من النقاد وجمهور السوشيال ميديا وقت عرضه.

آخر أعمال رجب في السينما



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رجب فيلم بيكيا، الذي عرض في 2018 وكان من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي، وشارك فيه أيتن عامر، أحمد صيام، شيماء سيف، بدرية طلبه، الراحل أحمد حلاوة، محمود الليثي، ميرنا جميل وآخرين.