نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند... تعرف على تفاصيل حفل الكويت لـ شيرين عبد الوهاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل فور ظهورها بالمطار، مرتدية حجاب، ولم يتم التأكد حتى الآن هل هي شيرين عبد الوهاب أم لا؟ وما إذا كانت هي فما سر هذا الحجاب.

أيضا لم تعلق شيرين عبد الوهاب على ما زعمته هذه المواقع، بظهورها بالحجاب، وسببه الغريب.



تعرف على موعد حفل الكويت لـ شيرين عبد الوهاب



وفي سياق منفصل، ستحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا في مهرجان مهرجان ليلة عمر 2024، يومي 3 و4 مايو الجاري في أرينا الكويت، بمشاركة المطرب تامر عاشور.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور الكويتي للاستمتاع بسماع صوتها العذب. بمشاركة المطرب تامر عاشور.

ومن المتوقع أن تطرب شيرين عبد الوهاب الحاضرين بباقة مميزة من أغانيها الشهيرة ومن أبرزها: حبّه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، "أنا في الغرام"، "عين ونني"، "أنا كتير"، "مشاعر"، "كلها غيرانه"، "كده يا قلبي" و"على بالي"، و"بحبك إنت".

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية الدهب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

وجاءت كلمات أغنية الذهب كالآتي:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

وهتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا