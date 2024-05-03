نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر :' "سترة" في العتاولة فيها مني كتير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس عملها في مسلسل “ العتاولة” لافتة إلى أن الشخصية التي لعبتها كان فيها منها الكثير من الصفات

قالت فريدة سيف النصر في تصريحات إذاعية:' بحبكم وأديت كل اللي في قلبي بجد وأتمنى النجاح للكل بجد اللي بيحب ربنا بيعرف المحبة وبيحب كل اللي خلقه ربنا والروح اللي حاطتها في أي جسد، ما دام جواكي رحمة يبقى جواكي

تابعت :' محستش إني عملت كل اللي عندي لأن الكاست كان كبير جدا وكنت بعافر

أوضحت فريدة سيف النصر تفاصيل مرضها في لقاء خاص سابق : إصابتي عين مش طبيعية، أعاني من التهاب خلوى في الغدد الليمفاوية، بعد سقوطى في الإسكندرية على الرخام، إضافة لوجود ارتشاح في السائل داخل العظام، وحتى الآن يتم علاجى، وتم احتجازى مرتين في المستشفى في بيروت، والحمد لله راضية.

واضافت فريدة سيف النصر: لم يتم قص مشاهدى، كان المخرج أحمد خالد موسى في أزمة بسببى، ولهذا جاءت الحلقات مفتوحة، وبسبب فترة مرضى، ودخولى المستشفى تطلب منهم ضرورة التصوير في الديكور بدونى، «هيجيبنى منين»، قدر الله وما شاء فعل، رغم أن مشهد النهاية لسترة العترة كان رائعا ومكتوب حلو جدًا، لكن نكتفى بهذا القدر من النجاح.