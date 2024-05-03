نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحمد وأحمد".. السقا يكشف عن تحضيره فيلم جديد مع أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفي، وكشف الفنان أحمد السقا خلال اللقاء كواليس فيلم السرب وأيضًا قد كشف أعماله القادمة، حيث قال أنه يستعد في الفترة الحالية لتحضير فيلم جديد مع الفنان أحمد فهمي يحمل اسم "أحمد وأحمد".

أحمد السقا يكشف علاقته بالفنان أحمد فهمي

وتحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بالفنان أحمد فهمي قائلًا: "علاقتي أنا وفهمي قوية وظهر ضيف شرف معي مؤخرًا في جولة أخيرة كما صورت معه أيضًا في فيلمه الجديد كضيف شرف، وقصتي أنا وفهمي ممكن تتعمل فيلم، وفعلًا إحنا عندنا فيلم جديد سوا اسمه أحمد وأحمد.

واختتم: "أحمد فهمي ممثل شاطر بعيدًا عن الكوميديا، حيث سبق وقدم فيلم العارف مع أحمد عز وبعده مسلسل سفاح الجيزة، ثم مسلسل جولة أخيرة معي، ولعب خلاله دور إنساني مهم جدًا لأن المسلسل كله كان قائمًا على شخصيته التي أقوم بقتلها دون قصد في بداية المسلسل ".

أحمد السقا يكشف كواليس فيلم السرب

أما عن كواليس فيلم السرب فقد كشفها قائلًا: "بذلنا مجهود كبير في فيلم السرب وأنا أسعد واحد بنزوله، وأتمنى أن يحقق أرقام قوية في السينما، وانجذبت لشخصيتي علي المصري بالفيلم بسبب ذكائه الكبير ودوره الوطني، وهو شخصية حقيقية".

وتابع قائلًا: "كواليس تصوير السرب كانت صعبة، وكنا نسافر إلى السويس للتصوير ونمر بالجبال، وفي مشهد قعدت فيه مدفون تحت الأرض لمدة 4 ساعات وكان مشهد متعب جدًا، أيضًا كان هناك مشهد مؤثر في العمل وهو مذبحة أقباط مصر وكنا نبكي كثيرًا خلال تصويره".

نجاح فيلم السرب في دور العرض

والجدير بالذكر أن فيلم السرب لـ أحمد السقا تصدر ترتيب شباك التذاكر في أولى ليالي عرضه بالسينمات، وحصد إيرادات مليون و600 ألف جنيه، تفوق بها على باقي الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض.

تفاصيل فيلم "السرب"

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل برومو فيلم "السرب"

وتناول برومو فيلم السرب العديد من العمليات العسكرية التي قام بها رجال الجيش وتحاكي أحداثًا حقيقية.

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.

كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.

وظهر أيضًا العديد من اللقطات التي جسد فيها المخرج أحمد نادر جلال للواقع الذي حدث في ليبيا عبر تمثيل مشاهد الذبح الخاصة بالأقباط، بالإضافة لمشاهد السرب المصري الذي تم تجهيزه للوصول إلى معاقل الإرهابيين في ليبيا.