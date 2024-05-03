أحمد السقا يشيد بـ "الحشاشين" ويكشف عن الشخصية التاريخية التي يتمنى تقديمها

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفي، وأشاد الفنان أحمد السقا خلال اللقاء بمسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبد العزيز الذي طرح خلال السباق الرمضاني المنقضي وأيضًا قد كشف الشخصية التاريخية التي يتمني تقديمها، بالإضافة إلى أنه قد تحدث عن كواليس مسلسله الاخير "العتاولة".

أشاد الفنان أحمد السقا بمسلسل الحشاشين قائلًا: "شاهدت عددًا من الأعمال في رمضان الماضي، منها الحشاشين الذي أعجبني، وشهادتي مجروحة في بطله كريم عبدالعزيز بسبب علاقتنا القوية منذ سنوات". وأشار إلى أعمال أخرى قال إنها أيضًا لفتت انتباهه مثل "أعلى نسبة مشاهدة" و"أشغال شقة" و"بيت الرفاعي" و"مي عمر نعمة الأفوكاتو"، معتبرًا موسم رمضان الفني كان دسمًا في رأيه.

أحمد السقا يكشف عن الشخصية التاريخية التي يتمني تقديمها

وتحدث السقا عن الأعمال التاريخية والدينية قائلًا: "الأعمال التاريخية والدينية تعتبر من الأعمال التي يجب الحفاظ على دقة تفاصيلها، حيث توثق حقائق مهمة، إذا كنت أتمني تقديم عمل تاريخي فأتمنى تقديم مسلسل عن طارق بن زياد فاتح الأندلس، ولكن تحقيق هذا العمل قد يكون مكلفًا إنتاجيًا، ولكنه من بين أماني حياتك قبل الموت لتقديمه".

أحمد السقا يتحدث عن مسلسل "العتاولة"

أحمد السقا يتحدث عن تجربته في مسلسله "العتاولة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي، حيث أشار إلى أن دور شخصية "نصار" في العمل درامي له معانى خاصة، حيث قال: "دور نصار في العتاولة كان عاجبني لإني عيشت فترة في إسكندرية وكان فيه شخص حقيقي اسمه سيد وهو صاحبي وكان بيلعب معانا كورة، وكان زي نصار واستوحيت الشخصية منه لكنه كان بعيد عن شغلانة نصار كحرامي وفتاح خزن".

وعن أصعب مشاهده في المسلسل، اختتم: "صلاح عبدالله يعد شخصًا عزيزًا على قلبي، وكانت وفاته صعبة للغاية. لم أتمكن من تصوير المشهد بسبب تأثري الشديد، وكانت تجربة حقيقية للانهيار العاطفي، خاصة مع تعقيدات الصراعات في المسلسل التي شاركت فيه".

تفاصيل مسلسل "العتاولة"

مسلسل«العتاولة» يشارك في بطولته أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

تدور أحداث المسلسل حول صراع عائلي بين شقيقين يتنافسان على النفوذ والثروة في مدينة الإسكندرية. يواجه الشقيقان الكثير من التحديات، من بينها صراعهم مع عائلة أخرى قوية في المدينة.