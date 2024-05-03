نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم أجاي ديفجان الجديد مع "تابو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للثنائي أجاي ديفجان وتابو، والذي سيحمل عنوان Auron Mein Kahan Dum Tha.

ووفق انديا توداي، الفيلم يطرح بصالات العرض الهندية في شهر يوليو المقبل، ليكون أحدث تعاون يجمع بين الثنائي المميز بعالم بوليوود.

وتم الكشف موعد ختام تصوير مشاهد فيلم Raid 2 الذي يطرح كجزء ثاني من سلسلة تحمل العنوان نفسه للنجم الهندي أجاي ديفجان.

ووفق انديا توداي، الفيلم ينتهي تصويره رسميا قبل نهاية أبريل الجاري، على ان يطرح للعرض في 15 نوفمبر نهاية العام.

وكان قد طرح الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة أجاي ديفجان، الذي تدور احداثه في اطار من الرعب الكوميدي.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد سيكو بعنوان Shaitaan، وتحدد موعد طرحه رسميا للعرض في سينمات بوليوود بتاريخ 8 مارس المقبل.

وسبق أن تم الكشف تفاصيل جديدة تخص المشاريع السينمائية القادمة للنجم الهندي أجاي ديفجان، وخاصة الجزء الثاني من فيلم Raid 2.

ووفق انديا توداي، سيكون هناك جزء ثاني للفيلم الناجح الذي سبق وقدمه أجاي، وينطلق تصوير مشاهده قريبا مع الكشف موعد طرحه للعرض في السينما.

ويقول الموقع أن الفيلم سيتم طرحه للعرض بتاريخ 15 نوفمبر من عام 2024 الجاري.

مشاركة كارينا كابور

وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.