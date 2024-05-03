نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرت داوني جونيور يدعم كريس هيمسورث بعد انتقاده لأدائه في THOR 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص ادائه في الجزء الرابع من فيلم THOR ووفق ديلي ميل، وصف جونيور اداء هيمسورث لثور في عدد من اجزاء الفيلم وافلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل أخر اجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة. ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله إنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع إلى ظهر ضمن الاحداث.

و ذلك بعد أن ظهر النجم كريس هيمسورث مرتديا لزي تنكري لأحد الشخصيات الخرافية من عالم خرافات الأغريق، خلال تصويرله لإعلان تجاري جديد. ونقلت ديلي ميل، لقطات من داخل موقع تصوير مشاهد الاعلان التجاري، الذي يشاركه في بطولته كين جيونج وريستينا ريتشي.

وكان قد شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه صورة لابنته اثناء مشاهدتها لأحد اجزاء افلام ثور، معبرا عن سعادته لكونها من أوائل الداعمين له فيما يقدمه من اعمال سينمائية ، ونقلت ديلي ميل، المقطع الذي قام هيمسورث بنشره لابنته، وقام بالتعليق عليه قائلا، أن مشاهدتها للفيلم كان من اختيارها بنسبة 100%.

ولفيلم اتضح إنه الجزء الثالث من سلسلة افلام thor الناجحة، وظهرت ابنة هيمسورث اثناء تنقلهم على متن طائرة.

جديد أسرة هيمسورث

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.

ممثل جديد لدور بارز

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، اعلن الممثل الشاب ليام هيمسورث عن أنه سيجسد شخصية بطل مسلسل The Witcher بداية من الموسم الرابع، الذي لم ينطلق تصويره حتى الآن.

وقبل ليام، قدم النجم هنري كافيل شخصية "جيرلات اوف ريفيا" في الموسم الأول والثاني، ومن المقرر ظهوره ايضا في الموسم الثالث الذي انتهى تصويره رسميا.