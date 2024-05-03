نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايما ستون ونيثن فيلدر يجتمعان من جديد بعد نجاحهما في The Curse في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الثنائي ايما ستون ونيثن فيلدر في عمل فني جديد بعد ان سبق وتعاونا معا في بطولة مسلسل The Curse الذي طرح عبر شو تايم، ووفق ديلي ميل، العمل الفني الجديد سيكون فيلم من انتاج A24، يطرح عن قصة حقيقية من عالم الشطرنج.

وتجري حاليا النجمة ايما ستون محادثات للمشاركة في بطولة فيلم جديد سيكون من اخراج زوجها المخرج ديف مكاري ، ووفق ديلي ميل، يأتي الاعلان عن هذا التعاون بعد شهرين فقط من حصد ايما لثاني جائزة اوسكار تحققها في مسيرتها الفنية.

و في سياق متصل، كانت قد تحدثت النجمة الحاصلة على الاوسكار ايما ستون عن تجربتها مع الانتاج عبر أحدث افلامها Poor Things الذي جسدت به دور البطولة إلى جانب مشاركتها كمنتجة، ووفق ديد لاين، قالت ستون في حديثها عن التجربة إنه ا صدمت من عدد وكلاء الفنانين التي احتاجت للتعامل معهم في اتفاقيات الظهور ببطولة الفيلم.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن تفاصيل العمل السينمائي الجديد للنجمة إيما ستون، الذي نشرت له لقطات ترويجية جديدة، ظهر بها الممثل ذو الاصول المصرية رامي يوسف.

وتقول الصحيفة، أن الفيلم ستجسد به إيما نسخة نسائية من شخصية فرانكشتاين الخيالية من التراث الاوروبي، كان قد قدمها المخرج Yorgos Lanthimos، واللقطات الترويجية الأولى للفيلم، ظهر بها رامي يوسف إلى جانب ستون.

مشاريع جديدة مرتقبة

في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت إيما ستون خلال تصوير مشاهد مشروع سينمائي جديد لها، الذي يطرح بعنوان AND.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لإيما من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد في احد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيويورك.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد للنجمة إيما ستون، يطرح بعنوان AND، تظهر في بطولته إيما ستون، وهو أول عمل سينمائي من بطولتها منذ تجسيدها لشخصية كرويلا دوفيل، في فيلم ديزني الذي طرح بالعنوان نفسه.

وفيلم AND الجديد، سيكون من اخراج يورجوس لانثيموس، ويشارك في بطولته كل من جيسي بليرموس، 34 عام، ومارجريت كويلي، 28 عام.

وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل تخص الفيلم، إلا أن تصويره سيستمر حتى من نهاية ديسمبر الجاري، بعد انطلاق التصوير مؤخرا.