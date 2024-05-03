انت الأن تتابع خبر موعد عرض فيلم كريم عبد العزيز و نانسي عجرم .. مفاجأة غير متوقعة تصدم الجمهور؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت الشركة المنتجة للفيلم الذي كان من المقرر أن يجمع الفنان المصري كريم عبد العزيز والفنانة اللبنانية نانسي عجرم تأجيل التحضيرات له الى حين الإعلان عن موعد جديد لاستئناف التحضيرات والتصوير.

ولم تعلن الشركة المنتجة الأسباب التي أدت إلى توقف التحضيرات للعمل، مؤكدةً أن التصوير سوف يبدأ فور معالجة الأسباب.

من ناحية أخرى، يواصل كريم التحضير لفيلمه الجديد "لعب عيال"، الذي يعود من خلاله للتعاون مع الفنانة منى زكي بعد أكثر من 15 سنة على تقديمهما آخر عمل لهما وهو فيلم "ولاد العم" الذي شاركا فيه الى جانب الفنان شريف منير وعُرض عام 2008، ومن المفترض أن يُعلن خلال الفترة المقبلة عن موعد نهائي لبدء التصوير.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز في السينما، فيلم "بيت الروبي"، وهو تأليف محمد الدباح وإخراج بيتر ميمي، وحقق العمل إيرادات ضخمة بلغت 130 مليون جنيه، وشاركه في البطولة كلٌ من نور وتارا عماد.

وكان كريم عبد العزيز قد حقق في دراما رمضان الماضي نجاحاً كبيراً بمسلسل "الحشاشين" والذي لاقى صدىً كبيراً في الوطن العربي ودول أوروبية عدة، وشارك في بطولته كل من: فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وأحمد عبد الوهاب.