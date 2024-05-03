كريستيان سلاتر يحتفل بعرض فيلمه الجديد Unfrosted

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل النجم كريستيان سلاتر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Unfrosted الذي يشهد عودته بعد غياب طويل عن هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي شهد حضور زوجته بمدينة لوس أنجلوس.

ومن جديد، انتصرت ستديوهات مارفل لصالح المعجبين، بقرار جديد يقضي بعودة أحد أبرز نجوم الأعمال المشتقة من عالم مارفل، والتي تم انتاجها بمعرفة شبكات تليفزيونية غير تابعة لمارفل.

ذلك بعد أن أعلن النجم جون برينثال، عن عودته لتجسيد شخصية The Punisher، بعد خمس سنوات من تجسيده لها في عمل تليفزيوني انتجته شبكة نتفليكس.

عودة The Punisher

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، أكد جون لمتابعيه، أنه سيعود لتجسيد الشخصية من جديد، ضمن أحداث مسلسل Daredevil: Born Again.

هذا العمل الذي تنتجه شبكة ديزني بلص، ويطرح ضمن أعمال مارفل الاصلية، خلال السنوات القليلة القادمة.

نجوم جدد

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة ايما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.