نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يلتقي بجمهور لبنان بهذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل النجم محمد رمضان الستار عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن يقام فى لبنان يوم 17 من شهر أغسطس القادم.

ويعتبر هذا الحفل سوف يكون من أضخم الحفلات انتاجيا فى موسم الصيف القادم، ويتم التحضير له من الآن.

ويقدم محمد رمضان خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة والتى قدمها فى موسم رمضان الماضي.

محمد رمضان يقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص

أعرب الفنان محمد رمضان عن بالغ سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد تعاونهما معًا في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أسد.

ونشر محمد رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب التليفزيوني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليه قائلًا: المخرج والسيناريست أ. خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة.

آخر أعمال محمد رمضان



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم ع الزيرو بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

