نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الفقي والقاضي ونيللي وفلوكس.. الجريفاني يدشن "أنسنة الرؤية" بالقاهرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، وعلى شرف المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،.

وفي حضور العديد من المفكرين المثقفين والأدباء والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، أحدث دواووينه الموسوم بـ "أنسنة الرؤية"، في القاهرة جاء ذلك بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، والسفير أشرف عقل واللواء حسن شاهين، والدكتور حسين عبد البصير والشاعر الدكتور أحمد تيمور، والدكتورة نانسي ابراهيم، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رىيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والإعلامي سمير عمر.

كما شهد الحفل الذي قدمته الإعلامية ايمان العقاد، حضور مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم الفنانة القديرة نيللي والفنان القدير فاروق فلوكس والفنان سيف عبد الرحمن والفنان أحمد عبد العزيز وأحمد شاكر عبد اللطيف، والفنانة ليلى عز العرب، والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان حسن العدل والفنان طارق الدسوقي والفنان التشكيلي عمرو فهمي.

كما شهد الحفل حضور عدد من الشعراء والأدباء والفنانين التشكيليين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وكرم الجريفاني خلال الحفل بدرع التكريم المستشار خالدالقاضي، والوزير المفوض للشؤون العربية أحمد فهمي الباز، كما كرم الفنانة القديرة نيللي التي عبرت عن سعادتها بحضور الحفل والتكريم حيث حظيت باهتمام جمهور الحفل وشكرها لهذا الاهتمام والتكريم، كما تم تكريم الفنان القدير فاروق فلوكس الذي عبر سعادته البالغة بهذا التكريم، موجها الشكر للشاعر إبراهيم الجريفاني قائلا:" أنا سعيد بهذا التكريم خاصة وأنني وجدت شخص آخر يحب مصر كما أحبها.

وأيضا تم تكريم الدكتور حسين عبدالبصير عالم الآثار المصري، والدكتورة أماني الموجي، والدكتورة منال رضوان وجمعية "أيادي الشفاء" لرعاية مرضي قسم الأورام بكلية طب عين شمس وكذلك تكريم جامعة عين شمس.

وأكد الجريفاني خلال حفل التوقيع الذي أقيم مساء أمس، أنه ليس هناك أفضل من أن تساعد إنسان مريض في تخفيف آلامه ومساعدته في تخطي تلك المحنة، وأنا تكون سببا في رسم الابتسامة علي وجهه، لهذا اتخذت جانبا إنسانيا مع كل أعمالي الإبداعية وحفلات التوقيع لها، وكان هذا العام لصالح جمعية "أيادي الشفاء "لرعاية مرضي قسم الأورام بكلية طب عين شمس.

ويشمل ديوان "أنسنة الرؤية" ثلاثة جوانب الأولى منها تسليط الضوء علي ملامح إنسانبة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواقع التحول من جانب الاهتمام الإنساني بإلانسان السعودي والمقيم في المملكة واعتماد جوانب من الرؤية من خلال الآثار التاريخية القديمة وأيضا آثار السيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشاعر السعودي أن الديوان يتناول تسجيل المملكة العربية السعودية لكل هذه المواقع التاريخية في منظمة اليونسكو، كما تناول مملكة تاج التي تم اكتشافها وكانت قائمة قبل نحو 5000 عام وتقع في المنطقة المنطقة الشرقية من المملكة وتتناول فتاة أو أميرة ثاج.

ودعا الجريفاني خلال الحفل كافة الأدباء والمبدعين والفنانين بدعم المؤسسات الوطنية الإنسانية وتسليط الضوء علي دورها الخيري والإنساني في تخفيف الألم عن المرضي، مشيرا إلي إيمانه بدور الأدب والثقافة والإبداع في التكامل المجتمعي وتسليط الضوء علي أهمية الأدب ودره الإنساني، ولما لا وهو الشاعر الحريص كل الحرص علي إبراز الجانب الإنساني في جميع حفلات التوقيع الخاصة بإعماله الإبداعية والأدبية.

وأكد الجريفاني أنه كشاعر يؤمن بضرورة أن يكون المبدع قريبا من هموم المجتمع وأن يسعي لتقديم كل العون للأعمال الإنسانية التي تتطلب جهدا ومشاركة مجتمعية علي كافة الجوانب، مشيرا إلي أن هذا هو الدور الحقيقي للمثقف بأن يستشعر مجتمعه العربي الكبير ويساهم في بلورة هذا الدور لمساهمة فاعلة نحو قضايا الإنسان.

وخلال هذا المساء الثقافي الإنساني أقيم معرضا تشكيليا عربيا بمشاركة سبع فنانات من كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتونس وليبيا، عرضن لوحاتهن، لتحاكى الإبداع وهن، باسنت كردي، وهند الفلافلي، ونشوي عمران، ووهبة العطار، وعائشة حمدي، وفاتن العسبلي، كما عبروا عن إمتنانهن لهذه المشاركة وعن تقديرهن للشاعر إبراهيم الجريفاني علي تلك الدعوة الإنسانية، كما شارك الفنان يسري المملوك ببعض أعماله في هذا المساء الثقافي.

يشار إلي أن ديوان "أنسنة الرؤية" الصادر حديثا هو الديوان الخامس عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، وجاء التوقيع في القاهرة للعام السابع، حيث أقام العديد من حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا أربعة عشر ديوانا منها علي سبيل المثال "قلب من خوص"، "أنسنة الحروف"، "ترائب نورانية"، "ورد الحب"، "ناسوت العشق"، "إمراة لعة"، "خدين السماء"، "رواء الشعر"، "بخور الروح"، وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي" الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والروسية والتركية".