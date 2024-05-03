لبني ونس "للفجر الفني": لو الشخصية قرعه هبقي قرعه، أبقي حلوه ده لو أنا موديل( خاص، فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت كاميرات دوت الخليج الفني بالفنانه لبني ونس أثناء عرض مسرحية روبانزل بطولة الفنانة حورية فرغلي والفنانة لبني ونس وأبطال أخرين وصرحت الفنانة لبني ونس للفجر الفني قائلة، أنا مش هتكلم عن الفنانات انا هتكلم عن الدور وانا لما بيجيلي دور، في شخصية أنا ماأعرفهاش وجيالي لازم شخصيتي تتلغي واعمل الشخصيه دي لو قرعه هعمل قرعه ولو عوره اعمل كده لان هنا مش الشخصيه بتاعه لبنى ونس اللي مطلوبه مطلوب مني اطلع شخصيه ثانيه حلوه.

و أضافت أنا مطلوب مني ابقى حلوه لما ابقى موديل ابقى حلوه انما امثل لازم ابقى الشخصيه ولبيعملوا عكس كده مع احترامي لكل الممثلات فهم مش ممثلات اصلا.

ويذكر أن قد ظهرت شخصية روبانزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.