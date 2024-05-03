نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زين مالك يستعد لأولى حفلاته كمغني منفرد بعد 9 سنوات من انفصاله عن "وان دايركشن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف المغني البريطاني الشاب زين مالك خبراء سعيدا لعشاقه، بتحضيره لأول حفل غنائي له بعد 9 سنوات من انفصاله عن فريق وان دايركشن، ووفق ديلي ميل، سيحي زين مالك حفلا غنائي له كمغني منفرد للمرة الأول، بعد طرحه لمجموعة ناجحة من الاغنيات.

ذلك بعد أن كشفت مصادر مقربة من عارضة الازياء الشابة جيجي حديد، عن إنه ا لا تعارض ارتباط حبيبها السابق ووالد ابنتها زين مالك، بالنجمة سيلينا جوميز، وفق أحدث الانباء، وتقول صحيفة ديلي ميل، أن زين تواصل مع جيجي قبل قيامه بهذه الخطوة، لما يربطهما معا من تاريخ سابق من علاقة عاطفية نتج عنها انجاب جيجي لمولودتها خاي.

علاقة عاطفية جديدة بين مشاهير هوليوود

ترددت أنباء قوية عن دخول الثنائي زين مالك وسيلينا جوميز، في علاقة عاطفية بعد أن شوهد الثنائي في أمسية سرية جمعت بينهما، ووفق صحيفة ديلي ميل، العلاقة العاطفية للثنائي، ستعيد زين مالك للواجهة بين نجوم هوليوود بعد فترة غياب طويلة، كما أنه لن يكون النجم الأول الذي ترتبط به سيلينا جوميز.

البحث عن حبيب جديد

يأتي ذلك بعد أن ودعت النجمة سيلينا جوميز ماضيها المأساوي الخاص بالعلاقات العاطفية الفاشلة، وتتطلع الآن للمستقبل، حسب مصادر مقربة منها، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن سيلينا الآن منفتحة للدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد مرور 5 سنوات على أكبر صدمة عاطفية تعرضت لها في حياتها.