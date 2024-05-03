نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يحتفل بمرور 50 عام على إنطلاقته في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم الكبير سيلفستر ستالون مع متابعيه، احتفاله بمرور 50 عام على عرض أول عمل درامي كبير له في مسيرته الفنية، ونقلت ديلي ميل، صورة من الفيلم الكلاسيكي الذي شهد اول انطلاقة حقيقية لستالون في مجال الفن عام 1974، بعنوان The Lords of Flatbush.

ويستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون، ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من اخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض، ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الايرادات عند طرحه للعرض رسميا، وهو ما حدث بالفعل، ما ادى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.

عودة Cliffhanger

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد انتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger، وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الانتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية، وهذه النسخة المعاد انتاجها من فيلم ستكون من انتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.