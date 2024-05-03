أمر خطير يجعل مروة عبد المنعم تتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة مروة عبد المنعم تريند محركات بحث جوجل، نظرا لمشاركتها بعددة صور لها توضح أزمتها النفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.



مروة عبد المنعم تكشف عن أمر خطير



وشاركت الفنانة مروة عبد المنعم منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة من صورها بعد فقدانها جزء كبير من شعرها، وعلقت قائلةً: "وأخيرًا إفراج نهائي من الباروكة..بعد دوامة نفسية سيئة جدا دخلت فيها..وصلتني ل٧٠ كيلو وسقوط شعري بالشكل ده..اتضطريت ألبس فيها باروكة..وواحدا واحدة بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي...لكن فضل شعري في الأزمه..وطبعا هو ماتعالجش بنسبه ١٠٠ في الميه..بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".

وتابعت: "انا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسه باروكه ليه..شكلك مش حلو فيها..بس ماكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزه أتكلم.. بس كان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني علي نفسي جدا".

وأشارت:"الخلاصة ياجماعة..محدش ينقد حد علي شكله..محدش عارف جوه الكواليس فيه ايه..بلاش نقد وتعليقات".



وواصلت:" دلوقتي انا أقدر أقول وأتكلم ولا أخجل انا مريت بأزمه نفسيه كانت صعبه عليا جدا..عمري ماكنت اتخيل ان الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده..لحد ماعشته وجربته ".



مروة عبد المنعم:أنا عايزة أقولكم انا أكتر انسانه في الدنيا لا ليا في ميكب

واختتمت:" بس اللي كان بيوجع أكتر هو تدخل الناس في شكلي ولبسي للباروكة..أنا عايزة أقولكم انا أكتر انسانه في الدنيا لا ليا في ميكب ولا باروكه ولا اي حاجه صناعي..وكون فكرة إني اربط حياتي بباروكه كنت بتخنق وبموت منها ..فمكنش ناقص تعليقات كمان..دلوقتي أقدر أقول لكل الناس اللي قالتلي انتي لابسه باروكه ليه..اتفضلوا حضراتكم الصوره تتحدث عن نفسها".



آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم مسلسل طبيبة شرعية، والمسلسل يضم الكثير من النجوم أبرزهم، بشرى، مي سليم، رزان مغربي، سارة عبد الله، محمد سليمان، أيمن عزب، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.