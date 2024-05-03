نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. تعرف على قصة حب جمعتها بالمخرج المسرحي سمير العصفوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تحتفل اليوم الفنانة القديرة إنعام سالوسة بعيد ميلادها، وتعد إحدى أشهر الممثلات اللاتي يحتفي الجمهور بإطلالتهن سواء على شاشة السينما أوالتليفزيون، وتميزت بالكاريزما والتواضع.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ إنعام سالوسة

مولد ونشاة إنعام سالوسة



ولدت الفنانة القديرة إنعام سالوسة في دمياط 15 ديسمبر عام 1939، ثم درست بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس والتحقت بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية.



تعرف على قصة حب جمعتها والمخرج المسرحي سمير العصفوري



أثناء دراستها تعرفت على المخرج المسرحي سمير العصفوري، وتُوجت قصة حبهما بالزواج بعد تخرجها.

وأنجبت ابنتيهما المخرجة تغريد العصفوري، وشقيقتها منى.

أشهر شخصيات التي قدمتها إنعام سالوسة في أعمالها الفنية

من أشهر الشخصيات التي قدمتها على شاشة التليفزيون، شخصية نعمة في مسلسل ذئاب الجبل عام 1992 بطولة عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وحمدي غيث، وعبارتها الشهيرة يا مُرك يا نعمة.

و شخصية وصيفة زوجة العمدة سليمان غانم، في مسلسل ليالي الحلمية، بطولة صلاح السعدني، يحيى الفخراني، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.



أبرز أعمالها الفنية

تمكنت إنعام في خطف قلوب الجماهير من خلال مسيرتها الفنية التي تكلل بالنجاح والازدهار، ومن بين أبرز الأعمال لا تطفئ الشمس، غوايش، بوابة المتولي، كلام رجالة، ساكن قصادي، السقوط في بئر سبع، امرأة من زمن الحب، عائلة الحاج متولي،

من أهم الأعمال السينمائية التي شاركت بها طائر الليل الحزين، الكروان له شفايف، لست شيطانا ولا ملاكا، لك يوم يا بيه، بيت القاصرات، الدنيا على جناح يمامة، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، ديك البرابر، المواطن مصري، همام في أمستردام، فيلم ثقافي، عايز حقي، صعيدي رايح جاي، محامي خلع، وغيرهم من الأعمال التي مازالت راسخة في أذهاننا.