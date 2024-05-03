بعد تصدرها التريند.. التصريحات الكاملة لـ نهى عابدين ببرنامج مساء دي إم سي



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة نهى عابدين تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها ببرنامج مساء دي ام سي مع الإعلامية إيمان الحصري.

وكشفت خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات الشخصية والمهنية، حيث علقت على تصريحها السابق بشأن اعتزالها.



نهى عابدين:التمثيل مفيش فيه واسطة

وقالت:"التمثيل مفيش فيه واسطة لأنك ممكن تاخدي فرصة أو دور لكن فكرة إن الناس تحبك وتثبتي وجودك دي حاجة بتاعة ربنا".

وأضافت:"أنا بشتغل وبعمل اللي عليا والنتيجة في الآخر مش بتاعتي دي بتاعة ربنا، في أمهات مش بتحب تظهر مع ولادها في أماكن عامة لكن أنا بنسى تماما نهى الممثلة لما بكون بقدم دور الأم".

وتابعت:" مش بقدر أحط إيدي على سبب الاكتئاب هي تراكمات من ضغوط الحياة".



وأشارت:" لما كتبت إني عايزة أعتزل ناس كتير اتهمتني إني بعمل كده عشان الشو ولفت النظر،

ومحدش يعرف كواليس الموضوع وهي كانت فترة وعدت".

و واصلت:" الممثل طول الوقت في حالة عدم اتزان نفسي، وحبي ودراستي لعلم النفس نفعني إني أذاكر الشخصية وأي دور بيجيلي بذاكر أبعاده الشخصية".

آخر أعمال نهى عابدين



والجدير بالذكر آخر أعمال نهى عابدين مسلسل العتاولة، الذي ضم كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة حول نصار وشقيقه خضر اللذان يعملان في السرقة والنهب ثم يكتشفان بعد توبة أحدهما عن السرقة أنهما ليسا أخين وأن والدتهما سترة العترة، التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، هي من دبرت ذلك.

مسلسل سر إلهي

كما شاركت نهى عابدين في موسم رمضان من خلال عمل آخر، وهو مسلسل سر إلهي، الذي ضم كل من الفنانة روجينا، أحمد مجدي، محمد ثروت، مي سليم، رنا رئيس، محمود حجازي، دنيا سامي، وآخرين، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز.