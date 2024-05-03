أحمد السقا يكشف عن رأيه بالإنتقادات التي تعرض لها في "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد السقا عن رأيه بإنتقادات بعض الجمهور الذى وجهت له بأنه بعد عرض مسلسل “العتاولة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال أحمد السقا في تصريحات لـ برنامج الراديو بيضحك، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر إذاعة الراديو 9090: أنه تعود على الإنتقاد منذ بداية إنطلاق مشواره الفني، وأنه كان ينزعج فى بداية الأمر، لكن مع الوقت أصبح تحدي أكبر له ".

وأضاف: “كنت بضايق وبيصعب عليا نفسي ولما شوفت الناس بتقول أي حاجة بيعملها أحمد بيخرج منها نجم، فبدأ يهون عليا كتير، دلوقتي بقا مبقتش ألتفت للكلام ده، بس أنا زي البشر ممكن أضايق إن مجهودي مش مقدر”.

وتابع:" من أصعب المشاهد وكان يقوم بتأخير تصويره بشكل متعمد بسبب صعوبته، هو مشهد وفاة صلاح عبدالله".

وأشار:"بعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد أصيبت بانهيار عصبي، وأتمنى أن يكون المشهد نال اعجاب المشاهدين".



آخر أعمال أحمد السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم أحمد سقا مسلسل" العتاولة "، والذي تصدر التريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرضه على الشاشة.



أبطال مسلسل العتاولة



المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.



أحداث مسلسل العتاولة



ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر "خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.





