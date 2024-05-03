طرح الإعلان التشويقي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

الفيلم من انتاج Trend VFX الشركه الاكبر فى الشرق الاوسط لانتاج الخدع السينمائية والجرافيك، وقد سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وأبرزها: مسلسلات (الحشاشين ولعبة نيوتن)، بجانب أفلام مثل (شماريخ، بيت الروبي)، كما إنه ا تعاونت مع هوليوود، لتنفيذ أعمال عالمية، مثل مسلسل (the boys) الشهير، وفيلم (Lullaby).

أبطال فيلم أوسكار - عودة الماموث

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.