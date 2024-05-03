نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور وملك قورة يعيشان "الحب بتفاصيله" لأول مرة الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، مادلين طبر وكريم الحسيني.

فيلم “الحب بتفاصيله”

فيلم “الحب بتفاصيله” تدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي حول "رامز" الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى، فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.



الفيلم تأليف كريم الحسيني، محمد مختار وإخراج محمد حمدي، ويعاد عرضه غدا السبت الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر، ويوم الأحد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.