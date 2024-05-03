نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيت بسبب السرطان.. ما لا تعرفه عن الفنانة ميرنا المهندس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، الذي رحلت عن عالمنا في عام 2015، بعد صراع مع مرض السرطان،عن عمر ناهز الـ 39 عام.

تميزت ميرنا المهندس بملامحها الطفولية والهادئة، لذا كان يطلق عليها فراشة الشاشة، وكانت لها طلة مميزة في كل الأعمال التي شاركت بها، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية مابين الدراما والسينما.

مشوار ميرنا المهندس الفني

بدأت ميرنا المهندس مشوارها الفني كان في عام 1993، وكان من خلال مشاركتها في فيلم "مستر دولار"، مع يونس شلبي، وسعاد نصر، وقدمها المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ في مسلسل "أرابيسك"، ومن ثم بدأت تتوالى عليها الأعمال.

قدمت "ميرنا" عددا من الأفلام كان أبرزها "أيظن" في عام 2006، "العيال هربت" مع حمادة هلال، "الأكاديمية" عام 2009، و"زجزاج" عام 2015.

وكان من آخر أعمالها الفنية من خلال ظهورها في مسلسل "أريد رجلًا"، التي لاقى نجاحًا كبيرًا وقتها، وعاد المرض يصارع ميرنا، إلى أن رحلت إثر عملية جراحية.