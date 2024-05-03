نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها أحدث إطلالاتها الرياضية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت صبري مجموعة من الصور التي ظهرت فيها اثناء تأديتها أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة ورشاقة، أثناء تواجدها داخل صالة الجيم.





أحدث أعمال ياسمين صبري

وشاركت ياسمين صبري مؤخرًا في موسم رمضان 2024، بمسلسل رحيل.





قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

أبطال مسلسل رحيل

والعمل بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم أبو نسب، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

وتأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد على نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدى ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

