انت الأن تتابع خبر نوال الكويتية تطمئن الجمهور على حالتها الصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طمأنت الفنانة نوال الكويتية الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية قبل أيام قليلة، أثارت على إثرها قلق المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نوال في تدوينة لها عبر منصة "إكس" إنها أصبحت بخير، موجهة الشكر للجمهور وزملائها في الوسط الفني، ولكل من سأل عنها خلال فترة غيابها.



وكتبت الفنانة الكويتية: "كل الشكر لجمهوري العزيز، وزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكرًا لكم جميعًا".



وكانت نول نُقلت إلى المستشفى قبل أيام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر منصة "إكس": "تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية.. كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر" .