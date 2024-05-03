راندا البحيري: مفيش حد مبيعرفش ياخد حقه دلوقتي وأنا بحترم قانون بلدي

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة راندا البحيري، ضيفة على

برنامج "قعدت ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وتحدثت في عن القانون واحترماها له.

تصريحات راندا البحيري

وقالت أثناء اللقاء: "أنا بس عايزة انوه إن احنا في دولة قانون بنسبة مليار في المية وخاصة اليومين دول وخاصة في عهد سيادة الريس إحنا مفيش حد مبيعرفش ياخد حقه دلوقتي أنا بحترم جدًا قانون بلدي وعارفة كويس أوي إنها مش ميغة ومش أي حد يقدر يعملك أي حاجة".

مشاركة راندا البحيري في مهرجان أسوان

يشار إلى أنه شاركت راندا البحيري كعضو لجنة تحكيم ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، الفنانة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكلية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.



وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والممثل والمخرج الفنلندي شيروان حاجي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، النجمة راندا البحيري والممثلة السودانية، والفنان التشكيلي والمخرج العراقي عماد منصور.

يذكر أن راندا البحيري كانت عضوة لجنة تحكيم في مهرجان يوسف شاهين 3 سنوات متتالية.