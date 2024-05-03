نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 60 مليون.. "شقو" يدخل قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “شقو” تصدره في شباك التذاكر، والذي يقوم ببطولته كلًا من النجم عمرو يوسف والفنانة أمينة خليل، ومازال يتربع على المركز الثاني في قائمة إيرادات السينما خلال الأسبوع الثالث من عرضه.



وحقق فيلم“شقو” مساء أمس الخميس إيرادات بلغت قيمتها 822ألف و395 جنيهًا، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 60 مليونًا جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024، وبهذه الإيرادات، يدخل فيلم شقو قائمة أعلى إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية.

قائمة أعلى إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية



فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 130 مليون جنيه.

فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تخطت إيراداته 120 مليون جنيه.

فيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 105 مليون جنيه.

فيلم ولا رزق 2 - بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 100 مليون و400 ألف جنيه.

فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة تخطت إيراداته 80 مليون جنيه.

فيلم الممر بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 74 مليون جنيه.

فيلم البدلة بطولة تامر حسني تخطت إيراداته 67 مليون و300 ألف جنيه.

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي تخطت إيراداته 63 مليون 221 ألف جنيه.

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي تخطت إيراداته 63 مليون جنيه.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تخطت إيراداته 60 مليون و41 ألف جنيه.

قصة فيلم “شقو”





فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.