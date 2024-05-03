محمد عدوية يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن ليالي مصر في الربيع

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات ليالي مصر في الربيع، وذلك في يوم 5 مايو من الشهر الجاري، في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقام الحساب الرسمي لشركة تذكرتي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بنشر مع فيديو، وكتب عليه معلقًا: "ليلة طربية في شبين الكوم

لأول مرة في شبين الكوم.. النجم محمد عدوية

أولى حفلات ليالي مصر في الربيع

5 مايو سيتي كلوب- شبين الكوم".

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية الغنائية، هي اغنية "يا جدع" وكانت بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعي، وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية إنه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا