نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهندسة حياتي.. المخرج عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المخرج عمرو سلامة، بعيد ميلاد زوجته من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشارك عمرو سلامة مجموعة من الصور برفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: "اللي معاكي يمشي ع السحاب.. كل سنة وانت طيبة يا مهندسة حياتي".





أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة





ويتولي المخرج عمرو سلامة، فيلم “عودة شمس الزناتي” والذي يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام، أمينة خليل، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل وغيرهم، ومن المقرر استئناف تصويره في الفترة المقبلة.





آخر أعمال المخرج عمرو سلامة

وكان آخر أعمال المخرج عمرو سلامة فيلم شماريخ الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

فيلم “شماريخ”

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.