انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد لطفي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة من كواليس تصوير أحد أعماله.





وظهر لطفي، في الصورة بملابس وإكسسوارات تدل على إنه أحد أفراد العصابات، وعلق عليها قائلا: “انتظروا الشخصية دي قريبًا”.





أحدث أعمال محمد لطفي

ويقوم الفنان محمد لطفي حاليا بتصوير فيلم «عصابة المكس» وهي المرة الأولى التي يجمعه عمل فني مع أحمد فهمي ومحمد أسامة أوس أوس، والمخرج حسام سليمان، ولكنها المرة الثانية التي يلتقي فيها مع الفنانة لبلبة بعد أن شارك معها فيلم ليلة ساخنة للمخرج عاطف الطيب عام 1995.

قصة فيلم عصابة المكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول المكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج إلى أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة المكس

فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين.

اخر اعمال محمد لطفي

وكان اخر اعمال محمد لطفي هو فيلم "أبونسب" للفنان محمد إمام وتأليف أيمن وتارا وإخراج رامي إمام، ويجسد لطفي خلال الأحداث دور بلطجي يستعين به محمد إمام الذي يظهر بدور طبيب أطفال لحماه وهي شخصية الفنان ماجد الكدواني، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري، وايضا مسلسل " عملة نادرة "، بطولة الفنانة نيللي كريم تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، هشام عاشور وآخرين.