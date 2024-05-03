كندة علوش توجه رسالة لأولياء الأمور عن أطفالهم ومواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "اكس"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة كندة علوش رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس لجميع أولياء الأمور حول أطفالهم فيما يتعلق بقضاء أوقاتهم على السوشيال ميديا وأوضحت أنه مكان مليئ بأشخاص غير سوية، مؤكدة على ضرورة مراقبة أطفالنا أثناء قضاء أوقاتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



منشور كندة علوش عبر اكس



وكتبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الرسمي على منصة اكس منشور تضمن الآتي:

"مواقع التواصل الاجتماعي مكان غير آمن للأطفال.. مواقع التواصل الاجتماعي مليانة مرضى وناس غير سوية أخلاقيًا وعقليًا وجنسيًا".



وتابعت:

"ياريت لو الأهالي تبطل تصور ولادها وتنشر ڤيديوهات بيرقصو ويغنو فيها لأنو في ناس قادرة تشوه أي براءة".



واختتمت منشورها بحث الأهل على رقابة أطفالهم أثناء جلوسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت:

"وياريت الأهالي يفرضوا رقابة مشددة على اللي بيشوفوه الأطفال لأنه الوضع حقًا خطير جدًا".

آخر أعمال الفنانة كندة علوش الدرامية



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة كندة علوش شاركت في مسلسل ستات بيت المعادي والذي تم عرضه في عام 2021، وجسدت من خلاله دور "مريم" وهو مسلسل كوميدي اجتماعي

وشارك في بطولته كلا من كندة علوش، انجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، أحمد وفيق، ميرهان حسين، وآخرين من النجوم

والعمل من تأليف محمود عزت والاخراج لـ محمد سلامة.



آخر أعمال الفنانة كندة علوش السينمائية



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مشاركتها في بطولة فيلم بعنوان "نزوح"

وهو فيلم تدور أحداثه في سوريا

حيث يسرد معاناة أهل سوريا خلال السنوات الماضية في اطار من الاثارة والتشويق.



أبطال فيلم نزوح

وشارك في فيلم نزوح عدد كبير من النجوم إلى جانب كندة علوش، مثل: نبيل أبو صالح، دارينا الجندي، سامر المصري، نزار العاني، سامر سيد علي، وآخرين من النجوم

والفيلم من تأليف واخراج سؤدد كعدان.