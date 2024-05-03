محمد ثروت يكشف عن شخصيته في فيلم "أوسكار"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ثروت، عن شخصيته في فيلم "أوسكار"، حيث شارك الاعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.





ونشر محمد ثروت الاعلان التشويقي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "استنوا دكتور سعد الشربيني في فيلم اوسكار ! الإعلان التشويقي لفيلم أوسكار -عودة الماموث أضخم فيلم خيال علمي مصري وعربي ٢٠٢٤ في جميع السينمات".





الاعلان التشويقي لفيلم أوسكار





طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.





يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.





'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.





الفيلم من انتاج Trend VFX الشركه الاكبر فى الشرق الاوسط لانتاج الخدع السينمائية والجرافيك، وقد سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وأبرزها: مسلسلات (الحشاشين ولعبة نيوتن)، بجانب أفلام مثل (شماريخ، بيت الروبي)، كما إنه ا تعاونت مع هوليوود، لتنفيذ أعمال عالمية، مثل مسلسل (the boys) الشهير، وفيلم (Lullaby).





فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.