نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. بوسي تستعد لطرح أغنية "بحبك أنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة بوسي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بحبك أنا"، بالتعاون مع روتانا، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





وروجت بوسي للأغنية حيث شاركت البرومو الخاص بها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "بحبك انا قريبًا".





أحدث أعمال بوسي

تواصل الفنانة بوسي حصد نجاح أحدث أعمالها الغنائية "زيه تاني"، وهي أغنية درامية عكس لونها الشعبي الذي اعتاد عليه الجمهور منها، وقد لقت الأغنية إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".





وحققت أغنية "زيه تاني" نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، فقد حصدت أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة في أقل من 11 يوم من طرحها، وكانت الأغنية من كلمات الشاعر من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.





كلمات اغنية زيه تاني

مش هيجي زيه تاني

قلبي لسة بيتخطف

لو اسمه جه في لساني

دة صعب جدًا يتنسي

ودة النسيان

متخلقش في يوم عشاني

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان

انا تعبانة نفسي حد يشوفلي حل

و بالأمانة عمر حبه في يوم ما قل

واللي جايلي بعد منه

لو مرجعش تكون نهايتي

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان