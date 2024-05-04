نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يفجر مفاجأة في اتهام أزهري لـ ميار الببلاوي بالزنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل جديدة في قضية اتهام الشيخ محمد أبو بكر للإعلامية والفنان ميار الببلاوي الزنا.

تعليق محمد موسى

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الشيخ محمد أبو بكر عرض نفسه للمسائلة القانونية لأنه ورط نفسه في تصريحات مغلوطة، لأن أن ميار الببلاوي تزوجت المنتج السعودي عام 1996 واستمر لمدة عام فقط، وتزوجت للمرة الثانية في عام 1999 وأنجبت ابنها محمد وانفصلت عنه 2003، ثم عادت إلى زوجها الأول 2007 واستمر لمدة 5 سنوات وانفصلت عنه في 2012، وبعدها تزوجت من رجلين آخرين، ثم عادت أخيرا إلى زوجها السعودي عبدالله الكاتب منذ عام.

تابع محمد موسى،:"مر 11 سنة بين الزيجة الأولى والثانية، لافتا إلى أنها تزوجت المنتج السعودي عبد الله الكاتب 3 مرات ورغم أن هذه الأمور شخصية ولا يجب أن نتعرض لها".





بداية ازمة ميار الببلاوي

كانت ميار الببلاوي قد خرجت في بث مباشر مؤخرًا ودخلت في حالة انهيار بعد تعليق الشيخ محمد أبوبكر على تصريحاتها بشأن طلاقها 11 مرة من نفس الشخص، قائلة: «شيخ جليل ويخوض في عرضي وشرفي رغم أن كلنا بنحبه وبنسمع كلامه».

وتابعت: «لما شفت الفيديو، لقيته متكلم عليا وحش وخاض في عرضي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا سبت التمثيل وكل حاجة وبشتغل في برنامجي وبين صلاتي وبيتي وتربية ابني ومش عايشة ومش بخرج من بيتي إلا لو شغلي يعني ادفن نفسي مع أمي!».

كما شنت «الببلاوي» هجومًا على الإعلامية بسمة وهبة من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك، مؤكدة أنها «لم تكن على علم بأنها ستكون هجومية بهذا الشكل»، مضيفة: «اتلجمت مكنتش عارفه أرد خالص وكل إلى كان في دماغى إنى ألغي الحلقة ليس كل منطوق مقصود أنا مطلقتش 11 مرة كان قصدي أن جوزي على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق أن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق الناس ماسكة على كلمة واحدة تستاهلي علشان طلعتي مع بسمه خلاص ارحموني».

وتابعت: «مش أنا اللي فتحت أي كلام وكنت بحاول اتهرب من الإجابة بس بسمة كانت مستميتة على الترند من كلامي مكنتش مدياني فرصة نهائي غير اللي اتمنتج».