نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة وإحنا كلنا بخير.. ‎هاني رمزي يهنئ متابعيه بعيد القيامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.





ونشر هاني رمزي صورة للسيد المسيح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وإحنا كلنا بخير وصحة وسعادة".





هاني رمزي يكشف سبب تأجيل عرض مسلسل "دون مقابل" في موسم رمضان

وكشف هاني رمزي عن سبب تأجيل، وقال: "الأسباب إن إحنا بدأنا متأخر تصوير المسلسل ومش جاهزين، والحق يتقال مسلسل زي ده 30 حلقة مليان أحداث كتير جدًا فيه ديكورات كتير جدًا في ممثلين كتير جدًا كان لازم نبدأ بدري".

وأضاف: "الموضوع بتاع المسلسل بيدور حوالين رجال الامن وتضحياتهم من اجل البلد وحبهم وانتمائهم لبلدهم وده بيعملوه بلا مقابل عشان كده المسلسل إسمه دون مقابل".





وتابع: "والمسلسل مش كوميدي وهو تراجيدي وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي انساني جدا والجانب الامني اللي فيه ممكن نقول مثلا 20 % من المسلسل وفيه حياة الناس الاجتماعية وقد ايه الناس دي بتشوفيهم في حياتهم الشخصية بيتعرضوا لضغوطات كتيرة جدًا"

وإستكمل: "إيماني بالمسلسل وحبي ليه وحماسي للمسلسل كان نفسي مثلا يتعرض علطول واتأجلت الفرحة شوية، وإحنا لو كنا هنشتغل عشان نعرض في شهر رمضان كنا هنشتغل تحت ضغط عالي جدًا والنوعية دي من المسلسلات لازم تاخد حقها في التصوير وحقها في التدقيق ومعايا مخرج أستاذ جمال عبد الحميد بيدقق في كل حاجة وبيتكلم في كل التفاصيل والمسلسل تأليف أستاذ حسام موسى وانتاج محمد فوزي ومعايا كم كبير جدا من النجوم"

وأوضح: "المسلسل هو اللي عايز اللوك كده، هو فيه أحداث كتير جدًا مخلية الشخصية لازم متبقاش شكل هاني المعتاد، وأنا بقدم دور يعتبر تراجيدي وجد جدا بعيد عن الكوميديا اللي الناس إعتادت عليها مني، فالمرادي كان لازم يبقى في تغيير في الشكل شوية"، مضيفًا: "المخرج اللي طلب مني كده وقولتله أنا عمري ماربيت دقني ولا ربيت شنبي ويمكن ربيت شنبي في عملين أو ٣ قبل كده".