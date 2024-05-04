نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على إيرادات فيلم السرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم السرب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، الفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ايرادات فيلم السرب..

ايرادات فيلم السرب

حصد فيلم السرب أمس الجمعة في ثالث أيام عرضه بالسينمات المختلفة إيرادات بلغت 3 ملايين و54 ألفًا و254 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال ثلاث أيام 6 ملايين و909 آلاف جنيه.

حاضرين العرض الخاص لـ فيلم السرب

حضر العرض الخاص، عدد من نجوم الفيلم وهم: أحمد السقا ودياب ومحمد ممدوح وشريف منير وصبا مبارك وكريم فهمي، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

تصريحات المخرج أحمد نادر جلال عن فيلم السرب

وكان المخرج أحمد نادر جلال، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، إن فيلم السرب توثيق لحدث تاريخي والجميع لم يبخل بخروج الفيلم في أحسن صورة ممكنة، متابعا: "متعملش عمل حربي عن التاريخ الحديث ومعظم الأفلام اللي اتعملت كانت عن حرب كتوبر وحرب الاستنزاف، نوعية فيلم السرب مختلفة وكان لازم يكونوا مختلفين في التصوير واستخدام تكنيك جديد، محدش جرب يصور 13 و14 طيارة في الجو وذاكرنا كويس عشان نخرج فيلم السرب بهذه النتيجة".





برومو فيلم السرب

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين، ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد

فيلم السرب يستعرض قوة الجيش المصري

يستعرض فيلم السرب قوة الجيش المصري وذكائه في أخذ حقه، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش، وهو ما يجعلنا نفتخر بالرئيس السيسي الذى يدافع عن شعبه مهما كلفه الثمن والحفاظ على أولاده في الخارج والداخل، وسيطر على البرومو عامل تشويق وإثارة واستعراض لقوة الجيش المصري وتضحيات أولادنا في إعادة الحق، فهناك أسباب تحمسنا لمشاهدة هذا العلم الضخم الذى يخلد إحدى بطولات أولادنا في فيلم "السرب".