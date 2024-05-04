نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد لطفى في ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد لطفى لتصوير مشاهده فى فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، ويظهر خلال الأحداث بشخصية الشربينى، والتي ظهر بها في الجزء الثاني الذي تم عرضه في 2019.

تفاصيل ولاد رزق 3

يواصل صناع فيلم ولاد رزق 3، تصوير مشاهد العمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، المخرج طارق العريان يكثف حاليًا ساعات تصوير العمل، التي تتم في مصر بعد انتهاء مشاهد السعودية بالكامل، ويتبقى 7 أيام تصوير فقط ويدخل العمل مراحله النهائية من مونتاج ومكساج.

ومن المشاهد التي يتم تصويرها هذه الفترة مشاهد أكشن، وهي تختلف تمامًا عن التي صورت في الرياض من قبل، ويصل إجمالي مدتها لأكثر من 30 دقيقة من الفيلم الذي يقدم بمعدات وتقنيات حديثة، ويختلف الجزء الثالث من ولاد رزق عن الجزأين السابقين بشكل كبير، حيث يحظى العمل بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.

قصة وأبطال ولاد رزق 3

والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، حول 5 أشقاء يرتكبون جرائم سرقة، ويقررون التوبة، ولكن يجبرون على القيام بمهمة مصيرية هي الأخطر لهم، وهي سرقة الملاكم البريطاني العالمي تايسون فيوري، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، وينضم عدد من النجوم الآخرين إلى العمل منهم آسر ياسين وماجد الكدواني وإياد نصار وسيد رجب وباسم سمرة وأسماء جلال، فيما يظهر كريم عبدالعزيز ضيف شرف، أيضًا تظهر نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان لأول مرة كممثلة في الفيلم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال محمد لطفي

وكان آخر أعمال محمد لطفي هو مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، ودارت أحداثه حول عائلة الرفاعي التي تحدث داخلها خلافات بعد وفاة زعيم العائلة محمود الرفاعي، والذي قدم شخصيته أحمد فؤاد سليم وهو والد أمير كرارة بالعمل، والذي يلعب دور الدكتور ياسين الرفاعي، فيما يقدم أحمد رزق شخصية فاروق الرفاعي تاجر الآثار وابن عم أمير بالأحداث، وضم العمل في بطولته بجوار كرارة ولطفي كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، رحاب الجمل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، صفاء الطوخي، عايدة رياض، ومن تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.