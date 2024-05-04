هيثم نبيل: «أنا أهلاوي أوي.. وحسام حسن أكتر لاعب بحبه»

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المطرب والملحن هيثم نبيل، على أنه يقوم بتشجيع النادي الأهلي منذ الصغر، وكان يذهب إلى ستاد القاهرة لمشاهدة المباريات الخاصة بالمارد الأحمر.

تصريحات هيثم نبيل

وأوضح هيثم نبيل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا أهلاوي من وأنا صغير بابا كان عاملي اشتراك الاستاد وبعامله معاملة النادي».



وأشار هيثم نبيل، إلى أنه يُحب من لعيبة النادي الأهلي كابتن حسام حسن، قائلًا: «رقم 1 عندي - حسام حسن؛ لأنه أكتر لاعب أنا بحبه في حياتي، والنادي الأهلي مليان نجوم كتير بحبهم، ومن قبله كابتن محمود الخطيب، وبعد حسام حسن بحب كل "جيل تريكة"، تريكة، وائل جمعة، عماد متعب، المصريين بالأجانب، كل الجيل».



وأضاف هيثم نبيل، قائلًا: «أنا بحب اللاعب اللي اتربى في النادي الأهلي، وأنا من الناس اللي زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي،، وبحب حسام غالي ووليد سليمان، وحاليًا محمد الشناوي، ومحمد هاني».

وتحدث عن علي معلول نجم المنتخب التونسي والنادي الأهلي، قائلًا: «معلول بالنسبة لي أهلاوي مصري صميم تحس أنه مولود في الجزيرة».

آخر أعمال هيثم نبيل



يذكر أن هيثم نبيل شارك في السباق الرمضاني بألحان أغاني مسلسل نعمه الأفوكادو بطولة النجمة مي عمر.



كما طرح مؤخرًا أغنية عمرنا ما هننساكم من غناء وكلمات ولحن هيثم نبيل، توزيع، عادل حقي.



وأغنية كان لينا ناس، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات والحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وهندسة صوت مصطفى رؤوف.



والجدير بالذكر أيضًا آخر أعمال هيثم نبيل أغنية شغلاني بيكي، والذي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.