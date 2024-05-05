الفنانة التونسية يسرا محنوش توجه اعتذار للجمهور اليمني

وجهت الفنانة التونسية يسرا محنوش اعتذارًا للجمهور اليمني والشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله بعد نشرها أغنية عبر موقع يوتيوب من كلماته ونسبتها لشاعر آخر.

وأوضحت محنوش في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ستقوم بتغيير اسم الشاعر في فيديو الأغنية خلال 24 ساعة بعد التأكد من أن كلماتها تعود للشاعر عبد الغفور عبد الله.

وأكدت محنوش على عدم تعودها على الاستيلاء على حقوق الآخرين طوال مسيرتها الفنية، وأنها لم تقصد ارتكاب هذا الخطأ.

وأعربت عن شكرها للشاعر عبد الغفور عبد الله والشعب اليمني على صدقهم وأمانتهم، معتبرة أن هذا الخطأ كان "ضارة نافعة" مكنتها من التعرف على شاعر قيم وإيمانها بمدى صدق اليمنيين وكرمهم.

وختتمت محنوش منشورها بالقول: "حماكم الله و رعاكم دمتم و دام اليمن السعيد عزيزا كريما أبد الدهر".