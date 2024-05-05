نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت سيمون بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على الاحتفال بعيد القيامة المجيد بطرق مبتكرة هذا العام، وتعد سيمون واحدة من أبرز الشخصيات الفنية والمحبوبة، وتعمل بجد لإلهام وتشجيع جمهورها في جميع أنحاء العالم.

و شاركت سيمون جمهورها بصورة تهنئهم من خلالها بعيد الميلاد المجيد، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وعلقت عليها قائلة:" كل سنة واحنا جميعًا طيبين ببعض مع بعض لبعض شعب واحد".

لم تقتصر احتفالات سيمون على المظاهر البصرية فحسب، بل قامت أيضًا بمشاركة رسالة روحية تعكس أهمية الأمل والمحبة في هذا الوقت الخاص، وعبرت عن تمنياتها لجمهورها بعيد قيامة مجيد مليء بالسلام والفرح والتجديد.



سيمون تعبر عن سعادتها بإشادات الجمهور بدورها في صيد العقارب



ومن جانب آخر، حققت الفنانة سيمون من خلال شخصيتها في صيد العقارب نجاحًا كبيرًا، فقد قدمت أداءً استثنائيًا في دور سماسم، وحظيت على إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور على تمكنها من تجسيد الشخصية ببراعة، حيث نجحت في إبراز قوة وشجاعة الشخصية، وقدرتها على التغلب على التحديات الصعبة المتعلقة بصيد العقارب. وقد أشاد الجمهور بأداءها الحماسي والمؤثر الذي أضفى على الشخصية طابعًا فريدًا وجذابًا.

وعبرت سيمون عن سعادتها الكبيرة بهذا النجاح الكبير، حيث صرحت قائلة: "أشعر بسعادة لا توصف لتلقي هذا الاستقبال الحار من الجمهور،كانت تجربة رائعة وتحدٍ جديد بالنسبة لي أن أتقمص هذا الدور وأن أتعلم عن هذا العالم المذهل،أود أن أشكر فريق العمل والفنانة غادة عبد الرازق والمخرج على الثقة التي وضعوها فيَّ وعلى الفرصة الرائعة التي أعطوني إياها".



آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وجسدت خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.



أبطال مسلسل صيد العقارب



شارك في بطولة المسلسل كلًا من: غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.