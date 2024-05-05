نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكراه.. تعرف على زيجات حسام الدين مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد 5 مايو، ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى وهو مخرج سينمائي مصري من مواليد حي السيدة زينب في القاهرة، أحد أهم رواد الفن السابع في تاريخ مصر والعالم العربي، أثرى السينما المصرية بأعماله الخالدة، وتنقل في أعماله بين الدراما والمغامرات والكوميدي ليقدم أعمالًا تاريخية وحربية منهم فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين عام 1974 وغيرها الكثير من الأعمال القيمة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات المخرج حسام الدين مصطفى..

زيجات حسام الدين مصطفى

تزوج حسام الدين مصطفى، أربع مرات في حياته، تزوج اول مرة سنة 1962 من ابنة خاله السيدة نادية الطوبجي، ورزق منها بابنته الوحيدة جيهان، ثم تزوج من الفنانة نيللي إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا، كما تزوج من السيدة ليلى الشافعي وانفصلا بعد عامين، ليعود بعدها إلى زوجته الأولى بعد انفصالهما بعشرة سنوات.

مشاكل حسام الدين مصطفى

تعرض حسام الدين مصطفى لعدد من المشكلات خلال مشواره الفني منها على سبيل المثال قضية فيلم "درب الهوى" والذي تم إنتاجه عام 1983 وشارك في بطولته مديحة كامل وحسن عابدين ويسرا ومحمودعبدالعزيز وأحمد زكي، ووقع حسام الدين مصطفى في مشاكل عديدة بسبب المشاهد الجريئة وبلغ الأمر إلى حد المطالبة بمنع عرضه بحجة أنه يسيء إلى المجتمع المصري، دب خلاف كبير بين حسام ونقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، وعلى إثر ذلك تم فصله من النقابة.

ظهور حسام الدين مصطفى في التلفزيون

ظهر حسام الدين مصطفى في 4 أفلام كممثل لا مخرج ولا مؤلف وهم فيلم اسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر بشخصيته الحقيقية كما ظهر بشخصيته أيضا في فيلم "شقاوة رجالة" عام 1966 كما ظهر في السهرة التليفزيونية "رسالة إلى أبي" 1986 وظهر في شخصية "مدير التحرير" في فيلم "شنبو في المصيدة"، وظهر أيضا في فيلم سر الهاربة عام 1963 في دور أحد ركاب القطار.

سفر حسام الدين مصطفى لإسرائيل

صرح حسام الدين مصطفى في حواره في برنامج (حق الجماهير) في عام 1997 بأنه قد قام بالسفر إلى اسرائيل في سبتمبر 1994 لمدة ثلاثة أيام بدعوة من عمدة مدينة حيفا مما عرضه للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل بالإضافة إلى منع عرض فيلمه درب الهوى.